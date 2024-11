Papa Francisco eleva Diocese de Chapecó a arquidiocese; entenda as mudanças Papa Francisco eleva Diocese de Chapecó a arquidiocese; entenda as mudanças ND Mais|Do R7 05/11/2024 - 22h09 (Atualizado em 05/11/2024 - 22h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dom Odelir José Magri

Durante uma coletiva de imprensa, Dom Odelir José Magri, confirmou que a Diocese de Chapecó, Oeste de SC, passa a ser uma Arquidiocese. Assim, Dom Odelir passa a ser Arcebispo Metropolita.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as mudanças!

Leia Mais em ND Mais:

‘Zera Dívida’: Casan lança programa com descontos na Semana Nacional de Conciliação

Começam obras de intersecção da rodovia Antônio Heil com a BR-101, em Itajaí

Suspeitos pela morte de homem em Biguaçu são presos com mais de 50 munições