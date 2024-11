Papai Noel dos Correios: 2,7 mil cartinhas aguardam adoção em Santa Catarina Papai Noel dos Correios: 2,7 mil cartinhas aguardam adoção em Santa Catarina ND Mais|Do R7 27/11/2024 - 00h10 (Atualizado em 27/11/2024 - 00h10 ) twitter

Papai Noel dos Correios

Faltando menos de um mês para o Natal, Santa Catarina tem 2.720 cartinhas esperando por adoção na campanha Papai Noel dos Correios. Qualquer pessoa pode adotar uma cartinha com pedido de presentes de crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de escolas da rede pública, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos, indicados pelo Conselho Nacional de Justiça.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba como você pode fazer a diferença neste Natal!

