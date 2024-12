‘Papai Noel dos Correios’: presentes deverão ser entregues até quinta em Chapecó ‘Papai Noel dos Correios’: presentes deverão ser entregues até quinta em Chapecó ND Mais|Do R7 04/12/2024 - 09h49 (Atualizado em 04/12/2024 - 09h49 ) twitter

Papai Noel dos Correios

A Campanha Papai Noel dos Correios termina nesta quinta-feira (5) em Chapecó, Oeste de SC. A data é o prazo final para a entrega dos presentes na agência dos Correios.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre como ajudar as crianças nesta campanha solidária!

