Parada LGBTI+ e Folianópolis alteram trânsito em Florianópolis; veja o que muda Parada LGBTI+ e Folianópolis alteram trânsito em Florianópolis; veja o que muda ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 10h30 (Atualizado em 13/11/2024 - 10h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Parada LGBTI+ e Folianópolis alteram trânsito em Florianópolis

Os motoristas de Florianópolis devem se atentar às mudanças de trânsito que irão ocorrer ao longo da semana por conta da realização de dois grandes eventos: nos dias 14, 15 e 16, ocorrerá o Folianópolis no CentroSul; no dia 17, a Parada LGBTI+ irá agitar a parte continental da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as alterações no trânsito!

Leia Mais em ND Mais:

Torresmofest: veja a programação completa do festival em Itajaí

Alunas de SC são vice-campeãs nacionais na Jornada Brasileira de Foguetes

Abertura oficial do Natal da Família será nesta semana em Chapecó