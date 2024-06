Paratleta de Criciúma é convocado para Seleção Brasileira de Basquete

ND Mais |Do R7

O paratleta de Criciúma, Gustavo Vieira Vitor, de 23 anos, foi convocado pela Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas para participar de um período de treinamentos com a equipe principal do Brasil. O ala-armador deve ser analisado pela comissão técnica para fazer parte do time que está sendo renovado.

