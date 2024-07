ND Mais |Do R7

Paris 2024: Olimpíadas se aproximam As Olimpíadas de Paris 2024 estão chegando. As disputas ocorrerão entre os dias 26 de julho e 11 de agosto, e a 13 dias do início...

‌



A+

A-

As Olimpíadas de Paris 2024 estão chegando. As disputas ocorrerão entre os dias 26 de julho e 11 de agosto, e a 13 dias do início das competições, confira abaixo um calendário completo com todas as modalidades em disputa e datas dos esportes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Olimpíadas 2024: confira o calendário completo das modalidades

• Prepare-se: fim de semana promete ser congelante em Florianópolis

• Educação e prevenção: quais as alternativas para solucionar problemas em presídios de SC