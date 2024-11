Parque de Coqueiros: o que prevê o serviço assinado pelo prefeito de Florianópolis em exercício Parque de Coqueiros: o que prevê o serviço assinado pelo prefeito de Florianópolis em exercício ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 11h50 (Atualizado em 04/11/2024 - 11h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Parque de Coqueiros

O prefeito em exercício João Cobalchini (MDB) assinou uma ordem de serviço para o início das obras de revitalização no Parque de Coqueiros, região continental de Florianópolis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as melhorias previstas!

Leia Mais em ND Mais:

Chapas com dobradinha MDB-PL foram as mais vitoriosas em SC

Santa Catarina dá mais um passo para a transição energética justa

Chapecó recebe o 13° Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite; inscrições estão abertas