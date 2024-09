Participe da 4ª Corrida e Caminhada Pró-Rim em Joinville Corrida e Caminhada Pró-Rim acontece no dia 29 de setembro e inscrições ainda estão no segundo lote ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 14h32 (Atualizado em 05/09/2024 - 14h32 ) ‌



Em menos de 25 dias, acontece mais uma edição da Corrida e Caminhada da Pró-Rim em Joinville e as inscrições continuam abertas no segundo lote. A quarta edição do evento será realizada no dia 29 de setembro e comemora os 2 mil transplantes realizados pela instituição com expectativa de reunir centenas de atletas nos variados percursos e de diversas idades.

