Participe do concurso cultural no Hoopers Sport Bar Rolê bom na Sexta é com a NDFM e com o Hoopers Sport Bar! ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 21h01 (Atualizado em 05/09/2024 - 21h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A rádio NDFM, em parceria com Hoopers Sport Bar, lançou o concurso cultural “Sextou no Hoopers Sport Bar” em Joinville. O concurso iniciou nesta quarta-feira (5), às 16h, e vai até o dia 12 de setembro às 17h. Para participar, os residentes de Joinville com mais de 18 anos devem seguir as instruções no Instagram da NDFM (@ndfmjoinville).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• A mãe segue ‘enjaulada’: audiência de custódia mantém Deolane Bezerra em prisão preventiva

• Sextou no Hoopers Sport Bar: veja como funciona o regulamento do concurso cultural da NDFM

• O que é xilazina, ‘droga zumbi’ que apodrece a carne e causou morte de 11 pessoas