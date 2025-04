Passageira é lançada de carro e morre em capotamento na Via Expressa, em Florianópolis Veículo colidiu violentamente contra estrutura de uma passarela em capotamento na madrugada desta sexta-feira (4) ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 13h07 (Atualizado em 04/04/2025 - 13h07 ) twitter

Um grave acidente na Via Expressa Sul, em Florianópolis, deixou uma passageira morta e um motorista ferido na madrugada desta sexta-feira (4). Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar) atenderam o capotamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

