Pastor Detido por Suspeita de Estupro de Adolescentes em SC Um pastor da cidade de São Ludgero, no Sul de SC, foi preso sob a acusação de estupro de vulnerável praticado contra um adolescente... ND Mais|Do R7 26/07/2024 - 19h53 (Atualizado em 26/07/2024 - 19h53 ) ‌



Um pastor da cidade de São Ludgero, no Sul de SC, foi preso sob a acusação de estupro de vulnerável praticado contra um adolescente. O crime teria sido praticado na residência do suspeito, em Braço do Norte. A prisão aconteceu na última quarta-feira (24), mas foi divulgada nesta sexta-feira (26).

