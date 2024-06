Paul McCartney confirma show em Florianópolis para o dia 19 de outubro!

ND Mais |Do R7

Podem comemorar! Paul McCartney acaba de anunciar o seu retorno a Florianópolis, desta vez com a turnê “Got Back”, para um show no Estádio da Ressacada no dia 19 de outubro de 2024 – conforme o blog adiantou na sexta-feira.

