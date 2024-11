Paul McCartney e a inesperada selfie com a polícia em Florianópolis Registro após o show no sábado (19), em Florianópolis, foi compartilhado nas redes sociais; artista fez a primeira apresentação na... ND Mais|Do R7 20/10/2024 - 17h08 (Atualizado em 20/10/2024 - 17h08 ) twitter

O cantor Paul McCartney fez uma parada, após o show na noite do sábado (19), em Florianópolis, para tirar fotos com policiais de plantão no posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal). O registro com o ex-Beatle foi compartilhado nas redes sociais.

