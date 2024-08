Paulo Guedes em Joinville: Oportunidade Imperdível para o Varejo da Construção O ex-ministro da Economia Paulo Guedes vem a Joinville para o Congresso 8X Summit e Fenacom – maior feira de negócios do varejo da... ND Mais|Do R7 16/08/2024 - 18h46 (Atualizado em 16/08/2024 - 18h46 ) ‌



O ex-ministro da Economia Paulo Guedes vem a Joinville para o Congresso 8X Summit e Fenacom – maior feira de negócios do varejo da construção civil de Santa Catarina, em outubro. O presidente do Grupo ND, Marcello Corrêa Petrelli, será embaixador da palestra no dia 22 de outubro.

