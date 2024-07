ND Mais |Do R7

Pedidos de autorização para viagens com crianças disparam em SC Os pedidos de AEV (Autorização Eletrônica de Viagem) para viagens nacionais e internacionais com crianças e adolescentes menores...

Os pedidos de AEV (Autorização Eletrônica de Viagem) para viagens nacionais e internacionais com crianças e adolescentes menores de 16 anos cresceu 50% em Santa Catarina, somente no primeiro semestre de 2024. Documento formaliza autorização para viagens de crianças desacompanhadas ou com a presença apenas de um dos responsáveis.

