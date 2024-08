Pedrão propõe mudanças para moradores de rua em Florianópolis Além da questão dos abrigos, Pedrão falou sobre segurança pública, cidade inteligente e a necessidade de planejamento na educação ND Mais|Do R7 30/08/2024 - 11h41 (Atualizado em 30/08/2024 - 11h41 ) ‌



Durante o debate realizado entre os candidatos a prefeito de Florianópolis, na noite desta quinta-feira (29), no portal ND Mais, o candidato Pedrão (PP), afirmou que, se eleito, encerrará os contratos firmados com hotéis, hoje utilizados para abrigar moradores em situação de rua no Centro da cidade.

