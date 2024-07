Perigo nas Estradas: Caminhão Carregado com Líquido Inflamável Escorrega em Área de Escape Um motorista de caminhão carregado com líquido inflamável viveu momentos assustadores neste sábado (27). Ele seguia pela BR-277, sentido... ND Mais|Do R7 28/07/2024 - 05h13 (Atualizado em 28/07/2024 - 05h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um motorista de caminhão carregado com líquido inflamável viveu momentos assustadores neste sábado (27). Ele seguia pela BR-277, sentido ao Litoral do Estado do Paraná, quando percebeu a falha nos freios do veículo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Eleições 2024: Carlos Humberto Silva é oficializado à Prefeitura de Balneário Camboriú

• Bolasie faz 2 e Criciúma vence o Juventude no Brasileiro Série A

• Olimpíadas Paris 2024: Medina e Chumbinho avançam na estreia do surfe