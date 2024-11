Período de rematrículas e matrículas para novos alunos inicia em Chapecó; veja as datas Período de rematrículas e matrículas para novos alunos inicia em Chapecó; veja as datas ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 08/11/2024 - 12h10 ) twitter

Prefeitura de Chapecó

O período de rematrícula e matrícula para alunos nas escolas municipais de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, já tem calendário definido. As rematrículas ocorrerão nas instituições de ensino nos dias 21 e 25 de novembro. As transferências internas ocorrerão dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro. Datas foram informadas pela Secretaria Municipal de Educação.

