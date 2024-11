Perseguição e tiroteio em Joinville: jovem morto e adolescente ferido Homem afirmou que roubou carro para quitar dívida de drogas; tiroteio aconteceu em plena BR-101 ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 17h08 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h08 ) twitter

O tiroteio que matou um jovem e deixou um adolescente ferido na BR-101 em Joinville, no Norte de Santa Catarina, foi marcado por uma intensa perseguição, acidentes e risco para outros motoristas que passavam pela via nesta terça-feira (15). O caso aconteceu no início da madrugada, por volta da 0h13.

