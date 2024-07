ND Mais |Do R7

Perseguição e troca de socos: argentino furta carro em SC e história termina mal O furto de um veículo terminou mal para um argentino. O caso aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (12), em Chapecó, no...

‌



A+

A-

O furto de um veículo terminou mal para um argentino. O caso aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (12), em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A história, no entanto, começou no interior da cidade de Paial, que fica distante cerca de 40 km da capital do Oeste.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Agenda cultural de sexta: jazz voando, Primavera nos Dentes, rock nas alturas e folia burlesca

• SC teve sensação térmica de -26,9°C? Veja a real temperatura registrada na Serra

• Perseguição e troca de socos: argentino furta carro em SC e história termina mal