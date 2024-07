ND Mais |Do R7

Pescador desaparece em mar aberto e bombeiros encontram embarcação à deriva em SC Um pescador sumiu no mar de Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina, nesta terça-feira (9). Conforme o Corpo de Bombeiros...

Um pescador sumiu no mar de Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina, nesta terça-feira (9). Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, o barco foi encontrado à deriva, mas devido às condições climáticas as buscas pelo homem foram impactadas.

