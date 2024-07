ND Mais |Do R7

Pescadores de SC continuam desaparecidos; bombeiros devem retomar buscas no Litoral Norte Três pescadores continuam desaparecidos no Litoral Norte do Estado. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina realizou buscas...

‌



A+

A-

Três pescadores continuam desaparecidos no Litoral Norte do Estado. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina realizou buscas durante todo o dia, mas sem sucesso. As equipes devem retomar a procura nesta quinta-feira (11), na região de São Francisco do Sul e Barra Velha.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Veículo esconde 600 kg de camarão contrabandeado e motorista revela destino da mercadoria em SC

• Alerta de chuvas: saiba como receber avisos da Defesa Civil de Itajaí

• Pescadores de SC continuam desaparecidos; bombeiros devem retomar buscas no Litoral Norte