Pescadores do Farol de Santa Marta celebram grande captura de pampo A manhã desta sexta-feira (19) foi de felicidade para os pescadores do Farol de Santa Marta, em Laguna, no Sul de Santa Catarina.... ND Mais|Do R7 19/07/2024 - 19h23 (Atualizado em 19/07/2024 - 19h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A manhã desta sexta-feira (19) foi de felicidade para os pescadores do Farol de Santa Marta, em Laguna, no Sul de Santa Catarina. Após uma temporada não tão produtiva quanto o desejado da pesca da tainha, a comunidade foi surpreendida com um cerco histórico de pampo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Pescadores do Farol de Santa Marta fazem cerco histórico de pampo: ‘vai passar de 10 toneladas’

• JEC Futsal conhece grupo e tabela da Taça Brasil

• Congressistas evitam agenda com diretor da Abin