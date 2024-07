ND Mais |Do R7

Pesquisa CNI: apenas 14% das empresas usam gás natural

Uma pesquisa inédita da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que será divulgada hoje, revela que 14% das empresas do setor no Brasil utilizam gás natural no processo produtivo.

