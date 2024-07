ND Mais |Do R7

Pitbulls atacam animais em Laguna, SC Dois pitbulls mataram galinhas e feriram outro cachorro no bairro Portinho, em Laguna, no Sul de Santa Catarina, na terça-feira (...

Dois pitbulls mataram galinhas e feriram outro cachorro no bairro Portinho, em Laguna, no Sul de Santa Catarina, na terça-feira (9). Diante da ocorrência, a PM (Polícia Militar) emitiu um Termo Circunstanciado em desfavor do tutor dos animais.

