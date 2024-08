Pizzolatti Enfrenta Júri Popular em Blumenau Quase sete anos depois do grave acidente na rodovia Werner Duwe, que liga Blumenau a Pomerode, será julgado nesta quarta-feira (28... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 09h11 (Atualizado em 28/08/2024 - 09h11 ) ‌



Quase sete anos depois do grave acidente na rodovia Werner Duwe, que liga Blumenau a Pomerode, será julgado nesta quarta-feira (28) no Tribunal do Júri de Blumenau, o ex-deputado federal João Pizzolatti.

