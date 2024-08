Pizzolatti: Justiça finalmente feita após anos de espera Com quase dez horas de duração, o julgamento do ex-deputado federal João Pizzolatti foi encerrado por volta das 19h desta quarta-feira... ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 04h31 (Atualizado em 29/08/2024 - 04h31 ) ‌



Com quase dez horas de duração, o julgamento do ex-deputado federal João Pizzolatti foi encerrado por volta das 19h desta quarta-feira (28). Ele enfrentou o Tribunal do Júri quase sete anos depois do grave acidente na rodovia Werner Duwe, que liga Blumenau a Pomerode.

