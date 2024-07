ND Mais |Do R7

Plano Safra 24/25: investimento de R$ 475,5 bilhões para produtores rurais

O Plano Safra 24/25 foi anunciado com investimento de R$ 475,5 bilhões para médios e grandes produtores rurais, nesta quarta-feira (3). A edição conta com recursos 10% maiores que na safra anterior. Do investimento, R$ 85 bilhões deve ser entregue para a agricultura familiar.

