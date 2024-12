Planos de saúde: Novas regras de cancelamento por inadimplência valem para contratos antigos Regras para o cancelamento de planos de saúde por falta de pagamentos passaram por mudanças importantes nesta semana; veja as principais... ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 05h07 (Atualizado em 06/12/2024 - 05h07 ) twitter

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) publicou, na terça-feira (3), uma nota para esclarecer detalhes sobre as novas regras para o cancelamento de planos de saúde por falta de pagamentos. Segundo a agência, as normas atualizadas valem para todos os contratos de planos de saúde firmados após 1º de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei 9.656 que são pagos diretamente pelos beneficiários.

Saiba mais sobre as mudanças e como elas podem afetar você, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

