ND Mais |Do R7

Plenário da Câmara de Florianópolis: Homenagens a Gabrielzinho Na coluna desta terça-feira no Jornal ND, sugeri que a Câmara de Vereadores de Florianópolis batizasse seu plenário com o nome do...

Alto contraste

A+

A-

Picasa

Na coluna desta terça-feira no Jornal ND, sugeri que a Câmara de Vereadores de Florianópolis batizasse seu plenário com o nome do vereador Gabriel Meurel, o Gabrielzinho (PL), que morreu na segunda-feira após 21 dias internado por causa de uma pneumonia. Essa homenagem não poderá ser feita porque o plenário da Câmara já tem nome.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Para dormir quentinha! Pijamas para encarar o inverno

• Catarinense vai estrelar livro de luxo exclusivo da grife Dolce & Gabbana

• Plenário já tem nome, mas Gabrielzinho receberá outras homenagens da Câmara e da prefeitura



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.