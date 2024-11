Plural POPCast #6: Rodrigo Marques e os bastidores da Broadway Plural POPCast #6: Rodrigo Marques e os bastidores da Broadway ND Mais|Do R7 01/11/2024 - 22h09 (Atualizado em 01/11/2024 - 22h09 ) twitter

Plural POPCast #6: Rodrigo Marques e os bastidores da Broadway

O Plural POPcast faz uma conexão direta com Nova York, mais especificamente com a Broadway trazendo o produtor cultural e diretor Rodrigo Marques, fundador da Marquee Productions. Ele é convidado do bate-papo com os jornalistas Marcelo “Mancha” Cabral, Felippe Audaz e Marcos Espíndola.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre as histórias fascinantes de Rodrigo Marques!

