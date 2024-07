ND Mais |Do R7

PMSC resgata quase 900 pessoas e 100 animais durante enchente no RS A PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina) encerrou, na segunda-feira (22), a missão humanitária que vinha realizando no estado...

A PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina) encerrou, na segunda-feira (22), a missão humanitária que vinha realizando no estado do Rio Grande do Sul. Ao todo, a corporação resgatou 865 pessoas e 106 animais nas áreas afetadas pelas enchentes, em um trabalho que teve início em maio deste ano.

