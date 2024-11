Pneu estoura, derruba garupa e resgate é feito de helicóptero na BR-376 Pneu estoura, derruba garupa e resgate é feito de helicóptero na BR-376 ND Mais|Do R7 15/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 15/11/2024 - 15h29 ) twitter

Pneu estoura, derruba garupa e resgate é feito de helicóptero na BR-376

Uma jovem de 25 anos foi resgatada de helicóptero na BR-376 após um grave acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (15), em São José dos Pinhais, Paraná. Ela estava na garupa de uma motocicleta quando o pneu traseiro do veículo estourou, provocando a queda do casal no km 626, sentido Litoral catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e o resgate.

