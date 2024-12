Pobreza em SC atinge nível mais baixo desde 2012 e desponta como menor índice do país Entre 2022 e 2023, cerca de 88,5 mil pessoas saíram da situação de pobreza e 24,6 mil da pobreza extrema em Santa Catarina ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 20h49 (Atualizado em 06/12/2024 - 20h49 ) twitter

Santa Catarina tem 859,9 mil pessoas em situação de pobreza, o que representa 11,5% da população. O percentual é o menor do Brasil, de acordo com a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgada na quarta-feira (4).

Para mais detalhes sobre essa importante conquista de Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

