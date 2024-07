Podemos entra com pedido na Justiça para ocupar vaga na Câmara de Florianópolis

ND Mais |Do R7

E a vaga do vereador de Florianópolis Gabrielzinho (PL), que morreu no dia 1º deste mês, vai parar na Justiça. O Podemos deu entrada nesta quarta-feira (10) com um pedido liminar na 12ª Zona Eleitoral da Capital requerendo a vaga da vereadora Noemi Leal (União Brasil) empossada na Câmara de Vereadores no dia 04 deste mês.

