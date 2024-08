Polêmica em campanha: jingle de vereadora gera controvérsia Decisão do Ministério Público do Rio Grande do Sul ressaltou que a música havia ganhado "conotação sexual"; candidata se manifestou... ND Mais|Do R7 31/08/2024 - 16h20 (Atualizado em 31/08/2024 - 16h20 ) ‌



O Ministério Público do Rio Grande do Sul fez um acordo com a candidata a vereadora em Rio Pardo, Paula Camargo, para que ela deixe de usar o jingle com a expressão “Paula dentro” em sua campanha. A decisão foi feita nesta semana e alega a “conotação sexual” que a música ganhou.

