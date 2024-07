Polêmica em São Francisco do Conde: Homem é Detido por Roubo de Ossos em Cemitério Um homem foi preso em São Francisco do Conde, na Bahia, suspeito de furtar cadáveres no cemitério para consumir carne humana. Em um... ND Mais|Do R7 31/07/2024 - 14h03 (Atualizado em 31/07/2024 - 14h03 ) ‌



Um homem foi preso em São Francisco do Conde, na Bahia, suspeito de furtar cadáveres no cemitério para consumir carne humana. Em um vídeo que circulou nas redes sociais na terça-feira (30), ele confessa o que fazia com os restos mortais.

