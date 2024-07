ND Mais |Do R7

Polêmica: Prefeitos investem milhões em shows como estratégia eleitoral Não é de hoje que muitas festas populares, como as juninas e julinas, são usadas em anos eleitorais por prefeitos em reeleição ou...

Alto contraste

A+

A-

Não é de hoje que muitas festas populares, como as juninas e julinas, são usadas em anos eleitorais por prefeitos em reeleição ou em fim de mandato como estratégia eleitoral – e, pior para o povo, com dinheiro público. Gastam milhões de reais de cidades pobres com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para realizar shows, a fim de conquistar votos ou aprovação popular. Recentemente, o internacional DJ Alok passou pelos municípios de Caruaru-PE (IDH: 0,677) dia 26 de junho; em Petrolina-PE (IDH: 0,697) dia 24; e em Forquilha-CE (IDH: 0,643). Ele cobra em torno de R$ 1 milhão cada apresentação. O famoso cantor popular Wesley Safadão, que não cobra menos de R$ 500 mil por show, passou por Banzaê-BA (IDH: 0,579) na última segunda (1/7), e já tem outras datas marcadas para amanhã (4/7) em Chorozinho-CE (IDH: 0,633) e em Itarema-CE (0,601) nesta sexta-feira (5).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Prefeitos investem em shows milionários como estratégia eleitoral

• Trabalhador fica gravemente ferido após cair de árvore em SC

• Catarinense que faz volta ao mundo de helicóptero sobrevoa Estátua da Liberdade: ‘emocionante’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.