Polícia Civil Captura Suspeito de Homicídio em Araranguá O suspeito de matar Paulino Turazzi Júnior, de 32 anos, em Araranguá, no último dia 10 de agosto, foi preso pela Polícia Civil nesta... ND Mais|Do R7 20/08/2024 - 18h43 (Atualizado em 20/08/2024 - 18h43 ) ‌



O suspeito de matar Paulino Turazzi Júnior, de 32 anos, em Araranguá, no último dia 10 de agosto, foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (20). Na data da crime, o acusado entrou em um estabelecimento e atirou contra a vítima, que morreu no local, e um cliente, encaminhado ao hospital com ferimentos.

