Polícia Civil localiza moto usada em assalto no Centro de Florianópolis A Polícia Civil de Santa Catarina localizou a moto usada durante o roubo de um malote com R$ 350 mil, no Centro de Florianópolis,... ND Mais|Do R7 18/07/2024 - 05h10 (Atualizado em 18/07/2024 - 05h10 )



A Polícia Civil de Santa Catarina localizou a moto usada durante o roubo de um malote com R$ 350 mil, no Centro de Florianópolis, na última segunda-feira (15). Os dois suspeitos do crime seguem foragidos.

