Polícia de Joinville auxilia mulher em trabalho de parto a chegar ao hospital

ND Mais |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Josiane Rodrigues preparava-se há meses para a chegada do pequeno Noah, mas não imaginou que precisaria da ajuda da Polícia Civil de Joinville para chegar ao hospital a tempo de ter um parto seguro, no dia 21 de junho. Com a bolsa estourada, a mulher estava presa no trânsito da BR-101, no Litoral Norte catarinense, quando uma guarnição auxiliou na ida até o Hospital Municial Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• VÍDEO: Após tentativa de homicídio, suspeito é flagrado correndo pela BR-101 em Itapema

• VÍDEOS: Polícia de Joinville ajuda mulher em trabalho de parto a chegar ao hospital

• Modelo de 33 anos morre após procedimento para aumento de glúteos com PMMA



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.