Polícia de SC realiza operação e desmantela esquema de tráfico e rinha de animais Policias Civil e Militar deflagraram operação em Araranguá, no Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (4) ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 17h22 (Atualizado em 04/09/2024 - 17h22 )



As polícias Civil e Militar de Santa Catarina cumpriram ordens judicias em três bairros do município de Araranguá, no Extremo Sul do Estado, nesta quarta-feira (4). Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em quatro residências.

