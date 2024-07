Polícia descarta envolvimento do ex-marido no assassinato de Raquel Cattani A polícia de Mato Grosso descartou a participação do ex-marido no assassinato de Raquel Cattani, filha de Gilberto Cattani (PL-MT... ND Mais|Do R7 23/07/2024 - 18h43 (Atualizado em 23/07/2024 - 18h43 ) ‌



A polícia de Mato Grosso descartou a participação do ex-marido no assassinato de Raquel Cattani, filha de Gilberto Cattani (PL-MT). As investigações revelaram que Romero Xavier, produtor rural, apresentou provas convincentes de que não estava na cena do crime.

