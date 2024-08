Polícia elucida assassinato brutal em Chapecó O assassinato de um jovem de 25 anos com dez tiros foi esclarecido pela Polícia Civil de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A morte... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 13h36 (Atualizado em 09/08/2024 - 13h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O assassinato de um jovem de 25 anos com dez tiros foi esclarecido pela Polícia Civil de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A morte aconteceu após uma briga, no dia 22 de junho, em uma tabacaria no centro do município, onde houve troca de tiros.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Quadrilha que fraudava benefícios do INSS é alvo da PF em Santa Catarina; dois são presos

• Morte de jovem com dez tiros é esclarecida em Chapecó; dois foram internados e um preso

• Agenda cultural para um domingo de shows, despedidas e samba no pé!