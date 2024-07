Polícia heróica: PMs salvam recém-nascido engasgado em Jaraguá do Sul Policiais militares salvaram a vida de um bebê recém-nascido em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, na noite da última quinta... ND Mais|Do R7 17/07/2024 - 18h40 (Atualizado em 17/07/2024 - 18h40 ) ‌



Policiais militares salvaram a vida de um bebê recém-nascido em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, na noite da última quinta-feira (11). As imagens do caso foram divulgadas nesta quarta-feira (16) e mostram a mobilização dos PMs para salvar a criança.

