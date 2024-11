Polícia Militar é acusada de ironizar morte em Florianópolis "Parece que uma vida no Rio Vermelho vale menos do que uma vida no Centro", lamenta irmão de Guilherme Jockyman, morto pela PM ND Mais|Do R7 17/10/2024 - 20h08 (Atualizado em 17/10/2024 - 20h08 ) twitter

Um homem de 31 anos foi morto na frente da família na manhã desta quinta-feira (17), no bairro do Rio Vermelho, em Florianópolis. Guilherme Jockyman estava em surto psicótico e foi baleado no peito pela PM (Polícia Militar). O irmão mais novo, Arthur Jockyman, 23 anos, relatou ao ND Mais que um dos policiais teria insinuado que a vítima morreu devido ao bairro em que morava.

