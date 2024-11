Polícia Militar faz reintegração de posse após grupo de indígenas ocupar propriedade em SC Polícia Militar faz reintegração de posse após grupo de indígenas ocupar propriedade em SC ND Mais|Do R7 14/11/2024 - 18h50 (Atualizado em 14/11/2024 - 18h50 ) twitter

Polícia Militar reintegração de posse

A PM (Polícia Militar) realizou, na tarde da quarta-feira (13), uma reintegração de posse após um grupo de 15 indígenas ocupar uma propriedade rural particular. O caso aconteceu na linha Bom Sucesso, em Abelardo Luz, no Oeste do estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação.

