Polícia prende suspeito de assaltar e amarrar família em casa no Campeche, Florianópolis
ND Mais|Do R7 27/11/2024 - 13h49 (Atualizado em 27/11/2024 - 13h49 )

Polícia prende suspeito de assalto

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu, na tarde dessa terça-feira (26), um suspeito de assaltar e amarrar família em uma casa no Campeche, no Sul da Ilha, ainda no fim de outubro. Na ocasião, três celulares, duas televisões, um notebook, roupas, perfumes e até um veículo foi levado.

