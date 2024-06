ND Mais |Do R7

Policial Militar é morta com arma da corporação no Paraná; namorado é o principal suspeito Uma agente da Polícia Militar do Paraná foi encontrada morta dentro de uma residência, em Cândido de Abreu, no norte do estado. A...

Alto contraste

A+

A-

Uma agente da Polícia Militar do Paraná foi encontrada morta dentro de uma residência, em Cândido de Abreu, no norte do estado. A principal suspeita é de que Marcella Christiane Rosa, de 35 anos, tenha sido assassinada pelo namorado, também encontrado sem vida, no mesmo local e com a arma da companheira em mãos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Policial Militar é morta com arma da corporação no Paraná; namorado é o principal suspeito

• Seleção Brasileira atinge marca negativa histórica após empate na Copa América

• Único sebo do Litoral Norte de SC fecha as portas depois de 21 anos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.