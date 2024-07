ND Mais |Do R7

Policial militar é uma das vítimas de colisão frontal na BR-282 em SC Uma das vítimas da grave colisão frontal na BR-282, em Lages, na Serra catarinense, no fim da tarde do último domingo (6), é o policial...

‌



A+

A-

Uma das vítimas da grave colisão frontal na BR-282, em Lages, na Serra catarinense, no fim da tarde do último domingo (6), é o policial militar Leonardo Andre Schwarz, de 31 anos. Ele atua em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Sobreviventes de colisão frontal na BR-282 em SC precisam de doação de sangue

• Ana Castela fará show no Centreventos de Itajaí; veja quando

• Após 50 dias internado, homem de 70 anos morre por tétano em SC